Weihnachtsbotschaften im Zeichen des Ukraine-Krieges

Hannover - Die Weihnachtsbotschaften der Kirchen stehen in diesem Jahr auch in Niedersachsen ganz im Zeichen des Ukraine-Konflikts.

Der hannoversche evangelische Landesbischof Ralf Meister richtete seinen Gruß speziell an die in Deutschland lebenden Menschen aus der Ukraine: „Eine Zeit von Krieg und Flucht ist über Europa gekommen.“ Ohne zuverlässige Versorgung mit Licht und Wärme kämen in der Ukraine Kinder auf die Welt, gehe das Leben weiter. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie während dieser Feiertage ein wenig von Gottes Nähe erleben können. Mögen Sie in Deutschland Menschen finden, die zu Geschwistern im Glauben und zu Freundinnen und Freunden für Sie werden. Ich wünsche Ihnen Kraft und eine beständige Hoffnung“, sagte Meister am Samstag.

Auch der Bischof der Landeskirche Oldenburg, Thomas Adomeit, spannte einen Bogen von der Weihnachtsgeschichte zu heutigen Konflikten. „Wenn ich in den Nachrichten die zerstörten Häuser in der Ukraine sehe, dann denke ich an den zugigen Stall in Bethlehem“, sagte er. Wenn er die Proteste im Iran sehe, denke er an das Volk in Judäa vor 2000 Jahren, das von einem diktatorischen Kaiser unterdrückt worden sei. Doch die Botschaft von der Geburt Jesu mache Hoffnung auf eine friedlichere Welt. „Auf Frieden in der Ukraine und überall dort, wo sich Menschen gegenseitig Gewalt antun.“