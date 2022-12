Werpeloh - In einem Wohnhaus in Werpeloh im Emsland ist am frühen Mittwochmorgen ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Die beiden Bewohner des Hauses hätten Rauchgasvergiftungen erlitten, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei gelöscht worden. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt.