Weihnachtsbaum brennt: Zwei Senioren verletzt

Werpeloh - In einem Wohnhaus in Werpeloh im Emsland ist am frühen Mittwochmorgen ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Ein 83-jähriger Bewohner sowie seine 82-jährige Frau wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die mutmaßliche Ursache für den Brand sei ein abgestelltes Öllicht gewesen. Durch das Feuer wurden vor allem Einrichtungsgegenstände beschädigt, das Gebäude blieb verschont. Wie hoch der Sachschaden zu beziffern ist, blieb zunächst unklar.