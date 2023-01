Wegen Sturm: Kein Zugverkehr am Brocken

Wernigerode - Wegen des starken Windes in den höheren Harzlagen verkehrt am Donnerstag die Bahn hinauf zum Brocken nicht. „Aufgrund der stürmischen Witterung stellt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) heute für den gesamten Tag den Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken ein“, sagte ein Sprecher der HSB am Donnerstag. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn finde fahrplanmäßig statt.