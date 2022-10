Wegen Gewalt im Iran keine Abschiebungen mehr

Berlin - Wegen der gewaltsamen Niederschlagung regierungskritischer Proteste im Iran will der Berliner Senat bis auf weiteres keine Asylbewerber dorthin abschieben - allerdings wurde das in den vergangenen Jahren ohnehin schon nicht gemacht. Abschiebungen in das Land seien sehr selten: 2020, 2021 und 2022 gab es keine, teilte die Senatsinnenverwaltung am Montag mit. In Berlin lebten Stand August 668 ausreisepflichtige Iraner, davon hätten 658 eine Duldung. Ausnahmen von der Aussetzung möglicher Abschiebungen sollen für schwere Straftäter gelten.