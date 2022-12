Weg für Haushaltsbeschluss des Landtags frei

Erfurt - Thüringens Landeshaushalt für 2023 kann in einer Sondersitzung des Parlaments kurz vor Weihnachten beschlossen werden. Der Haushaltsauschuss des Landtags machte dafür am Freitag den Weg frei, sagte dessen Vizevorsitzender Ronald Hande der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das Gremium habe eine Vielzahl von Änderungsanträgen beraten und dem Landtag die Verabschiedung des Haushalts am 22.Dezember mit einer Reihe von Korrekturen empfohlen.

Nach Angaben von Hande hat der Etat ein Rekordvolumen von 13,07 Milliarden Euro - das seien 67,8 Millionen Euro mehr als von der Regierung vorgesehen.

Der Landtag ist beim Haushalt 2023 in Zeitnot geraten, weil sich die Minderheitskoalition von Linke, SPD und Grünen lange nicht mit der oppositionellen CDU auf einen Kompromiss einigen konnte. Dieser war die Voraussetzung für die Entscheidung des Haushaltsausschusses. Rot-Rot-Grün ist auf Stimmen der Opposition angewiesen - der Koalition fehlen vier Stimmen für eigene Entscheidungen im Parlament.