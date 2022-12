Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt: Vereinzelte Schauer

Magdeburg - Vereinzelter Regen und dichte Bewölkung erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt nach den Weihnachtsfeiertagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, ziehen erst am Mittag gebietsweise die Wolken ab und es scheint die Sonne durch. Am Nordrand des Harzes und auf dem Brocken soll es laut DWD zu starkem Wind und schweren Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad. In der Nacht verdichten sich die Wolken und es werden lokale Schauer erwartet. Die Höchstwerte fallen auf Temperaturen zwischen einem und drei Grad.