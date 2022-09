Wechselhafter Donnerstag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach einem ungemütlichen Start in die Woche bessert sich die Wetterlage in Sachsen-Anhalt in Richtung Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Quellwolken erwartet. Nur am Nachmittag kann es gebietsweise zu einzelnen Schauern kommen. Ein schwacher Wind aus dem Süden sorgt für Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. Im Harz wird es etwas kühler bei einer Höchsttemperatur von bis zu 12 Grad.

In der Nacht zu Freitag kann es gebietsweise zu Nebelfeldern kommen. Die Temperaturen fallen auf kühle 5 bis 1 Grad. Der Freitag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit viel Sonnenschein starten, gegen Nachmittag werden leichte Quellwolken erwartet. Demnach steigen die Temperaturen zum Wochenende wieder auf bis zu 18 Grad.