Wasserentnahme in Bremen könnte teurer werden

Bremen - Nach dem besonders warmen und trockenen Sommer könnte die Wasserentnahme in Bremen für Unternehmen im nächsten Jahr teurer werden. Eine entsprechende Gesetzesanpassung ist in Vorbereitung, wie eine Sprecherin der Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) auf Anfrage mitteilte. „Es ist geplant, dass die Änderungen möglichst zum 1.1.2023 in Kraft treten“, heißt es in der Nachricht.

Der zurückliegende Sommer zählte dem Deutschen Wetterdienst zufolge zu einem der wärmsten und trockensten seit Aufzeichnungsbeginn. Anfang Oktober hatten SWR und „Correctiv“ berichtet, dass das Entgelt für die Entnahme von Wasser für Unternehmen in 5 von 16 Bundesländern steigen solle.