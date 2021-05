Warum man sich gegen Internethetze aktiv wehren muss

Halle (Saale) - Todesdrohungen aus dem Internet sind für viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zum Alltag geworden. Für Politikerinnen, Journalisten, Firmenvertreterinnen. Die NSU-Drohmails an Journalisten in Sachsen-Anhalt demonstrieren, welche Macht diese Nachrichten entfalten können. Mit wenigen Klicks lässt sich in einer ganzen Redaktion ein mulmiges Gefühl verbreiten. Die Festnahme des Tatverdächtigen darf daher nur der Anfang sein - die Gesellschaft muss sich zur Wehr setzen.

Denn auch wenn der NSU 2.0 seine Drohungen bisher nicht in die Tat umgesetzt hat, entfalten die E-Mails ihre Wirkung. Das Label der rechten Terrorzelle lässt stets die Erinnerungen an die grausamen Morde aus den frühen 2000er-Jahren hochkommen. Dazu reichen bereits kurze, plumpe Drohschreiben. Mit wenig Aufwand wird so psychischer Druck aufgebaut.

Die Rückschau nach der Festnahme in Berlin zeigt indes, wie schwierig es ist, der Drohkulisse aus dem Netz Herr zu werden. Erst nach Jahren und unter Beteiligung von Ermittlern bundesweit konnte ein mutmaßlicher Täter gestellt werden. Dabei war der 53-Jährige der Polizei sogar schon als Gefährder bekannt, wie aus jüngsten Berichten hervorgeht. Die Ermittlungsbehörden sollten bei der Verfolgung von Tätern im Netz daher aufrüsten - und auch ihre internen Sicherheitsstrukturen auf den Prüfstand stellen. Laut Ermittlern gelangte der mutmaßliche Täter an die Adressen seiner Opfer schließlich auch über Polizeidatenbanken.

Klar ist allerdings auch: Ohne die Mitarbeit der Betroffenen geht es nicht. Wer bedroht wird, sollte sich daher umgehend an die Polizei wenden, Beweismittel zur Verfügung stellen. Vielleicht ist der entscheidende Hinweis dabei. Leiden die Opfer still, haben die Hetzer schon gewonnen. (mz)

