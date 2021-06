Warum die Infektionszahlen nicht weiter sinken werden

Halle (Saale). Der Virologe Alexander Kekulé erwartet, dass die Corona-Infektionszahlen in den kommenden Wochen stagnieren. Im Podcast Corona-Kompass von MDR AKTUELL sagte der Wissenschaftler am Dienstag: "Es gibt einzelne Bereiche, in denen die Inzidenz noch sehr hoch ist. Die Menschen dort stehen einer Impfung oft kritisch gegenüber oder sind für dieses Thema nur schwer zu erreichen. Bis solche Gruppen durchimmunisiert sind, dauert es eine Weile."

Er erwarte daher, dass die Zahlen auf einem Plateau stagnierten. Kekulé kritisierte, dass es bislang kaum gelinge, solche Subpopulationen zu identifizieren: "Wir bräuchten viel mehr Daten. Das RKI ist ein Tiger mit Maulkorb und festgebundenen Pfoten, weil es keine Daten hat. Dabei gibt es Beispiele aus dem Ausland, wo man diese Daten erhoben hat, und dann auch besser mit der Pandemie umgehen konnte."

Kekule betonte, er rechne fest mit einer weiteren Welle im Herbst. Bis dahin gebe es noch einige Baustellen zu bearbeiten: "Das Allerwichtigste ist, dass wir diejenigen erreichen, die ein hohes Ansteckungsrisiko haben und sich möglicherweise nicht immer ganz vernünftig verhalten. Das Zweitwichtigste ist, dass wir Infektionen am Arbeitsplatz unter Kontrolle kriegen. Dann müssen wir uns Gedanken machen über die Einschleppung aus dem Ausland. Und wir benötigen mehr Daten, um zu verstehen, was eigentlich passiert." (mz)