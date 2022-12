Warnung vor Glatteis in Sachsen-Anhalt

Halle - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Glatteis am Montag in Sachsen-Anhalt gewarnt. Im gesamten Land sei in den Morgenstunden mit gefrierendem Regen und „mit verbreiteter Glatteisbildung“ zu rechnen, teilte der DWD am Sonntag mit. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr seien demnach wahrscheinlich. „Erst im weiteren Verlauf des Montags entspannt sich die Situation allmählich“, erklärte ein Sprecher des DWD.