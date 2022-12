Warntag: Probe-Warnmeldungen erreichen Berliner

Eine Probewarnung, die über Cell Broadcasting versandt wurde, erscheint am bundesweiten Warntag als Push-Nachricht auf einem Smartphone.

Berlin - Viele Menschen in Berlin haben am Donnerstag wie geplant über verschiedene Kanäle amtliche Probe-Warnmeldungen erhalten. Um 11.00 Uhr gingen auf vielen Handys die Gefahren-Warnungen ein, gleichzeitig wurden sie über Radio- und Fernsehsender veröffentlicht. Bei manchen Nutzern kamen die Meldungen erst verspätet, etwa gegen 11.15 Uhr, an.

Bei der Warn-App Nina war zu lesen: „Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Nationale Warnzentrale 1 Bonn meldet: Bundesweiter Warntag 2022 - Probewarnung - Deutschland vom 08.12.2022 10.59.“ Dazu der Hinweis: „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“

Auf Handy-Nutzer bestimmter Mobilfunkfirmen gingen erstmals auch Benachrichtigungen als SMS ein: über das neue sogenannte Cell-Broadcast-System. Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen mussten die Nutzer keine App installiert haben, um alarmiert zu werden. Laut einer Ankündigung des Senats sollte das in Deutschland für 60 Prozent der Handys möglich gewesen sein. Die Warnmeldungen waren zum Teil mit lauten Tönen verbunden. Passanten auf der Straße starrten alle gleichzeitig auf ihre Telefone.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) wollte beim bundesweiten Warntag testen, wie gut die technische Infrastruktur funktioniert. Die Entwarnung war für 11.45 Uhr vorgesehen.

Sirenen waren in Berlin anders als in anderen Bundesländern nicht zu hören. Die Technik sei noch nicht einsatzbereit, zudem stünden erst sehr wenige der neu geplanten Sirenen zur Verfügung, hieß es.

Beim ersten bundesweiten Warntag vor zwei Jahren war einiges schief gelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen.