Wagen kommt in Kurve von Straße ab: Fahrerin stirbt

Nörten-Hardenberg - Eine Autofahrerin ist bei Nörten-Hardenberg im Landkreis Northeim mit ihrem Wagen von einer Bundesstraße abgekommen und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 67-Jährige am Freitagabend aus bislang noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße gefahren. Das Auto überschlug sich und landete in einem Bachlauf neben der Straße auf dem Dach. Die Fahrerin starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 446 war für mehrere Stunden gesperrt.