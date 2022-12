Waffenverbotszone am Hauptbahnhof - Polizei: Positiver Trend

Hannover - Waffen verboten: Am vierten Adventswochenende hat die Präsenz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover offensichtlich Wirkung gezeigt. Insgesamt sechs Verstöße gegen die temporäre Waffenverbotszone seien festgestellt worden - am ersten Adventswochenende seien es 40 Verstöße gewesen, teilte die Behörde am Sonntag mit. Ein „deutlich positiver Trend“ sei erkennbar.

Insgesamt 60 Beamte waren im Einsatz, 216 Menschen wurden am Freitag und Samstag im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 7.00 Uhr des Folgetages kontrolliert und nach Waffen oder gefährlichen Gegenständen durchsucht.

Unter den Kontrollierten waren vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die mit Einhandmesser, Filetiermesser, Pfefferspray und Nothammer unterwegs waren, wie die Bundespolizei mitteilte. Alle Waffen wurden sichergestellt. Im Fall des Einhandmessers ermitteln die Beamten gegen einen 17-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zusätzlich fanden die Beamten in sechs Fällen Betäubungsmittel und leiteten Ermittlungsverfahren ein.