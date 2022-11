Von Laster angefahren: Vierjähriger schwer verletzt

Dresden - Ein vierjähriger Junge ist in Dresden-Mockritz von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der kleine Junge war am Montagmorgen mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Teplitzer Straße stadteinwärts unterwegs, als er von einem nach rechts abbiegenden Lkw erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der 55-jährige Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug von der Teplitzer Straße in die Casper-David-Friedrich-Straße einbiegen.