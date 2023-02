Dresden - Die Deutsche Bischofskonferenz tagt Ende Februar/Anfang März in Dresden. Zur Frühjahrs-Vollversammlung (27. Februar bis 2. März) unter Leitung des Vorsitzenden Bischof Georg Bätzing nehmen 65 katholische Bischöfe aus Deutschland teil, wie das Ordinariat des Bistums Dresden-Meissen am Dienstag mitteilte. Im Fokus ihrer Beratungen stehen dabei die Situation in der Ukraine ein Jahr nach dem russischen Überfall und die soziale, politische und kirchliche Lage in Madagaskar.

Darüber hinaus wollen sie den Angaben nach über aktuelle Fragen des synodalen Weges, die Ordnung zur Neustrukturierung des Themenfeldes sexueller Missbrauch und Gewalterfahrungen und den Umgang mit geistlichem Missbrauch sprechen. Auch die Vorbereitungen zum Weltjugendtag im Sommer in Lissabon (Portugal) sowie Berichte des Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen und zur Religionsfreiheit von Christen sind Themen auf der Agenda. Bei Gottesdiensten sollen der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki in der Kathedrale predigen.

Die aktuell vom Limburger Bischof Georg Bätzing geleitete Bischofskonferenz ist der Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller 27 Diözesen in Deutschland. Die Vollversammlung als ihr oberstes Gremium trifft sich jeweils im Frühjahr und Herbst. Die Frühjahrstagung in Sachsens Landeshauptstadt war schon für 2021 geplant, hatte wegen der Corona-Pandemie dann aber online stattgefunden.