Viertelfinal-Aus für Eastsides Xiaona Shan in Macao

Viertelfinale: Shan Xiaona aus Deutschland in Aktion gegen Lee Ho Ching aus Hongkong.

Berlin (dpa/bb) – - Nach Nina Mittelham ist am Freitag auch Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside bei den WTT Champions in Macao ausgeschieden. Im Viertelfinale des mit 800.000 US-Dollar dotierten Turniers verlor die 35-jährige Nummer 20 der Welt gegen die Weltranglisten-Vierte Wang Yidi (25) mit 1:3. Nach starkem Auftakt mit 11:9 im ersten Satz musste sich Shan in den drei folgenden Durchgängen der Chinesin beugen.

Trotz der Niederlage ist die Qualifikation der Berlinerin für das in einer Woche in Xixiang (China/27.-30.9.) stattfindende, mit einer Million Dollar Preisgeld dotierte, WTT Cup-Finals-Turnier der 16 Jahrespunktbesten so gut wie sicher. Zu den fünf bislang qualifizierten deutschen Frauen und Männern zählt auch Nina Mittelham.