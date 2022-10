Vier Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Zahna-Elster - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Streifenwagen im Landkreis Wittenberg sind drei Polizisten und ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Streifenwagen mit drei Polizisten im Alter von 21, 25 und 36 Jahren fuhr im Einsatz am Mittwochmittag auf der B 187 in Richtung Jessen im Ortsteil Elster in den Gegenverkehr, um schnellstmöglich am fließenden Verkehr vorbeizukommen, wie ein Pressesprecher am Donnerstag mitteilte.

Der 40-jährige Autofahrer wollte den Angaben zufolge noch schnell nach links in eine Straße abbiegen, um dem herannahenden Streifenwagen Platz zu machen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem von hinten überholenden Streifenwagen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich und es entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro.