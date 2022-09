Vier Verdächtige zu Angriff auf Polizisten gefasst

Annaberg-Buchholz - Neun Monate nach einem Angriff auf Polizisten in Annaberg-Buchholz haben die Ermittler vier Hauptverdächtige gefasst. Es handele sich um junge Männer im Alter von 21, 22, 23 und 24 Jahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie seien am Sonntagmorgen in ihren Wohnungen in Zwönitz, Lößnitz, Crottendorf und Johanngeorgenstadt gefasst worden. Gegen alle vier lagen Haftbefehle vor. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die Verdächtigen sollen im Dezember 2021 aus einer größeren Gruppe heraus fünf Polizisten „überfallartig“ angegriffen haben. Dabei hatte ein 60 Jahre alter Beamter schwere Verletzungen erlitten. Die Polizisten waren wegen einer unerlaubten Geburtstagsfeier in einer Diskothek im Einsatz, die gegen die damaligen Corona-Regeln verstieß. Bei der Überprüfung seien die Beamten „massiv“ angegriffen und mit Flaschen sowie Eisklumpen beworfen worden. Die Polizei hatte die Beteiligten damals als Corona-Leugner eingestuft.