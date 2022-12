Vier Sternsinger aus Erfurt bei Empfang im Bundeskanzleramt

Erfurt/Berlin - Vier Kinder aus der Kirchengemeinde St. Laurentius in Erfurt reisen im Januar als Sternsinger zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Bundeskanzleramt nach Berlin. Die zwei Mädchen und zwei Jungen aus der vierten bis sechsten Schulklasse werden das Bistum Erfurt beim Sternsinger-Empfang vertreten, wie das Bistum am Dienstag mitteilte. Sie hatten am Sternsinger-Wettbewerb teilgenommen.

Die Sternsinger in Thüringen sammelten dieses Jahr etwas mehr als 350.000 Euro, hieß es. Scholz empfängt am 5. Januar 108 Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen. Das Motto der diesjährigen Aktion heißt „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“.