Vier Schwerverletzte bei Unfall auf der Autobahn 14

Halle - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 nahe Halle sind am Freitagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Ursache sei höchstwahrscheinlich ein geplatzter Reifen an einem der vier beteiligten Fahrzeuge gewesen, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Das habe zwischen den Anschlussstellen Halle-Peißen und Halle-Ost in Fahrtrichtung Dresden zu einer Kettenreaktion geführt, hieß es. Die Autobahn war bis in die Nacht hinein gesperrt.