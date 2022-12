Viele Wolken und leichter Morgenfrost in Thüringen

Erfurt - Dichte Wolken und Morgenfrost erwartet die Menschen in Thüringen nach den Weihnachtsfeiertagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag mit leichtem Frost, der sich besonders in den Höhenlagen ausbreitet. Im Laufe des Tages bleibt es dann weitestgehend bewölkt, nur gebietsweise blickt die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht kommt es laut DWD zu lokalen Schauern und es kühlt kräftig ab - auf Temperaturen zwischen null und zwei Grad.