VfL Osnabrück verurteilt Becherwurf gegen Verl

Osnabrück - Die Verantwortlichen des VfL Osnabrück haben den Becherwurf auf einen Schiedsrichterassistenten beim Heimspiel gegen den SC Verl scharf verurteilt. „Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles daransetzen, die Vorfälle lückenlos aufzuklären. Wir tolerieren dieses Verhalten nicht und werden entschieden dagegen vorgehen - das gilt auch für etwaige zivilrechtliche Folgen und mögliche Stadionverbote“, sagte Osnabrücks Geschäftsführer Michael Welling am Donnerstag.

Beim 2:1 der Lila-Weißen gegen Verl am vergangenen Mittwochabend war in der zweiten Halbzeit ein Schiedsrichterassistent von einem Becher an der Hüfte getroffen worden, blieb aber unverletzt. Die Partie der 3. Fußball-Liga wurde daraufhin unterbrochen, danach aber normal zu Ende gespielt. Dennoch wird der VfL mit einer Strafe durch den Deutschen Fußball-Bund rechnen müssen.