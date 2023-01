„Vertell doch mal“ startet mit Yared Dibaba als Botschafter

Hamburg - Moderator Yared Dibaba (53) ist in diesem Jahr Botschafter des plattdeutschen Schreibwettbewerbs „Vertell doch mal“ von NDR, Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater. Das Motto laute diesmal „Tohuus“, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit.

„Zuhause ist für mich Äthiopien und Grünkohl genauso wie auf der Bühne zu stehen und meine eigenen vier Wände. Zuhause ist die Nordsee. Und auch die plattdeutsche Sprache gibt mir ein Zuhause“, sagte Dibaba, der im NDR die Morgenplauderei „Hör mal 'n beten to“ moderiert und in Äthiopien geboren wurde.

Auf die sechs Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder von mehr als 5000 Euro. Zudem werden die 26 besten Geschichten am 25. Juni zur Abschlussveranstaltung im Ohnsorg-Theater als Buch erscheinen. Die Kurzgeschichten müssen bis zum 28. Februar eingereicht werden.