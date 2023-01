Versuchter Mord: Urteil gegen Schwester rechtskräftig

Halle - Das Urteil gegen eine 42-jährige Frau wegen versuchten Mordes ist rechtskräftig. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Halle am Montag mit. Sie habe im vergangenen Jahr zusammen mit ihrer Zwillingsschwester ihren Ex-Partner töten wollen, urteilte das Gericht im Dezember und verhängte eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Nachdem die Frau dagegen Revision eingelegt hatte, zog sie diese nun zurück.

Ihre Zwillingsschwester sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Nach einer langen Flucht stellte sie sich vor wenigen Wochen, kurz nach der Verurteilung ihrer Schwester, in einer Polizeistelle in Brandenburg.