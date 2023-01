Verpuffung an Gasheizung in Jessen: 87-Jähriger verletzt

Jessen - Ein 87-Jähriger hat sich bei einer Gasverpuffung in Jessen (Landkreis Wittenberg) schwer verletzt. Er habe am Donnerstag eine mobile Heizung mit einer Gasflasche betrieben, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei es zu dem Unfall gekommen. Der Mann sei vorsorglich mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sei aber außer Lebensgefahr. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei höchstens 40.000 Euro.