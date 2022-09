Vermittlungsstelle für Windkraftausbau gefordert

Windräder drehen sich in einem Windpark.

Hannover - Naturschützer und die Erneuerbaren-Branche haben sich gemeinsam für einen schnelleren Ausbau der Windkraft ausgesprochen. Um Konflikte insbesondere mit dem Artenschutz zu verringern, schlugen der Naturschutzbund (Nabu) und der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) am Mittwoch die Schaffung einer neutralen Vermittlungsstelle auf Landesebene vor. Derzeit dauere die Genehmigung eines Windkraftprojekts mindestens sieben bis acht Jahre, sagte die LEE-Vorsitzende Bärbel Heidebroek. Nabu-Landeschef Holger Buschmann erklärte, in den vergangenen Jahren habe der Nabu etwa ein Prozent der Windkraftvorhaben in Niedersachsen beklagt. Die meisten Klagen hätten allerdings mit Vergleichen geendet.

Zu den weiteren Forderungen der Verbände gehören Flächenziele zum Windkraftausbau auf Landkreisebene, eine digitale Abwicklung der Genehmigungen, eine vereinfachte Modernisierung bestehender Anlagen, Fristen für die Rückmeldungen von Behörden, mehr Personal für die Genehmigungsbehörden sowie eine frühzeitige Kommunikation.

„Je mehr Windkraft zugebaut wird, desto größer werden natürlich auch die Konflikte“, sagte Nabu-Landeschef Buschmann. Die Herausforderung sei, die Windkraft auszubauen und gleichzeitig die Arten zu schützen. LEE-Chefin Heidebroek betonte, wenn die Erneuerbare Energie nicht ausgebaut und kein Klimaschutz betrieben werde, würden sehr viel mehr Arten sterben. Sie warb für mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, welche Arten von der Windkraft tatsächlich bedroht sind. Beide Seiten waren sich einig, dass der Artenschutz immer wieder auch nur vorgeschoben werde, um Windkraftprojekte zu verhindern.