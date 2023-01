Verletzter Wolfsrüde nach Unfall eingeschläfert

Osterburg/Erxleben - Ein Wolf ist nahe Osterburg in der Altmark von einem Auto erfasst, schwer verletzt und deshalb eingeschläfert worden. Das Tier hatte am Samstag die Bundesstraße 189 nahe Erxleben überquert, wie die Polizei am Sonntag in Stendal mitteilte. Obwohl der Autofahrer gebremst habe, sei der Wolf von dem Fahrzeug erfasst worden. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Das Tier habe sich noch in einen Graben in einen nahen Wald geschleppt, wie ein Sprecher des Wolfskompetenzzentrums Iden der dpa sagte. Ein Tierarzt schläferte den Wolfrüden laut Polizei ein.

Das Tier sei zuvor von dem Veterinärmediziner fachgerecht untersucht worden, sagte der Sprecher des Wolfskompetenzzentrums. Der Wolf habe sich nicht mehr gerührt, er sei äußerlich und innerlich schwer verletzt gewesen. Der Experte des Wolfskompetenzzentrums war vor Ort hinzugezogen worden.

Das Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) gehört zum Landesamt für Umweltschutz (Halle). Es ist die zentrale Einrichtung für das staatliche Wolfsmanagement in Sachsen-Anhalt. Anliegen ist es, die Wiederansiedlung des Wolfes fachlich zu begleiten. In der Altmark sind mehrere der geschützten Tiere heimisch geworden.