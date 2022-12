Verletzte in Schnellrestaurant nach Einsatz von Pfefferspray

Osterholz-Scharmbeck - In einem Schnellrestaurant im Landkreis Osterholz sind 26 Menschen leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Mann soll nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versehentlich ein Pfefferspray betätigt haben. „Personen, die sich in dem Restaurant befanden, klagten über Atemwegsreizungen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in Osterholz-Scharmbeck. Gegen 21.40 Uhr sei eine Meldung eingegangen, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst fanden sich daraufhin an dem Restaurant ein. Die Polizei hat das Pfefferspray des 18-Jährigen sichergestellt. Gegen ihn ermittelt die Behörde wegen gefährlicher Körperverletzung.