Verletzte bei Protesten: Landesweit über 100 Demos

Leipzig/Dresden - Bei Demonstrationen gegen die hohen Preise und die Russland- und Energiepolitik der Bundesregierung sind am Montagabend in Leipzig mehrere Teilnehmer verschiedener Lager aneinandergeraten. „Es gab eine körperliche Auseinandersetzung und sieben Verletzte, vier davon wurden ärztlich versorgt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Woran sich der Streit entzündete und wie viele Menschen daran beteiligt waren, ist noch nicht klar. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im Stadtgebiet waren den Angaben nach insgesamt rund 1000 Menschen auf der Straße.

Landesweit gab es rund 105 Versammlungen, an denen zusammen geschätzt rund 32.000 Menschen teilnahmen, wie ein Sprecher im Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden sagte. Allein in Chemnitz gingen rund 3000 Menschen auf die Straße, in Schwarzenberg und Zwickau jeweils rund 2500 und in Bautzen rund 2000.