Verkehrswarndienst der Polizei warnt von glatten Straßen

Dresden - Der Verkehrswarndienst der Polizei hat am Montagmorgen in Sachsen vor glatten Straßen gewarnt. Außerhalb von Ortschaften gebe es in vielen Regionen überfrierende Nässe, sagte ein Sprecher in Dresden. Die Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und entsprechend vorsichtig fahren. Es hätten sich auch einige Glätteunfälle ereignet. Insgesamt halte sich das Unfallgeschehen aber noch im Rahmen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollte sich die Glättesituation bis zum Mittag entspannen. Es sollte wärmer werden und die Niederschläge sollten abziehen.