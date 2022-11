Verkehrssenatorin Schaefer fordert Platz für Fahrräder

Bremen - Vor der Bundeshauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) an diesem Wochenende in Bremen hat die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schaefer (Grüne), mehr Raum für Fahrradfahrer gefordert. „Wir brauchen Platz sowohl für das Fahren wie auch das Abstellen der Fahrräder“, sagte Schaefer, die Verkehrssenatorin in Bremen ist, laut einer Mitteilung am Freitag. „An der Verteilung des Straßenraums wird sich vieles in der Mobilitätswende festmachen“, heißt es. Nicht nur in Bremen stecke man mitten in einer intensiven Auseinandersetzung um den Straßenraum. Zu der ADFC-Veranstaltung werden 140 Delegierte aus 16 Landesverbänden erwartet.