Verkehrsbehinderungen wegen mehrerer Demonstrationen

Berlin - Wegen mehrerer Demonstrationen in Berlin-Mitte ist am Samstag mit zahlreichen Einschränkungen des Straßenverkehrs zu rechnen. Darauf hat die Verkehrsinformationszentrale am Samstag hingewiesen. So seien unter anderem Sperrungen von Straßen und Gehwegen durch die Polizei geplant. Von den Verkehrsbeeinträchtigungen seien auch Buslinien betroffen. Autofahrer werden gebeten, Halteverbote zu beachten.

Für Samstag werden mehrere tausend Demonstranten im Berliner Regierungsviertel erwartet. Unter anderem hat die AfD eine Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“ mit 4000 Teilnehmern angemeldet. Nach der Auftaktkundgebung am Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude wollen die Teilnehmer unter anderem durch die Wilhelm- und die Friedrichstraße, aber auch über den Potsdamer Platz und später zurück durch die Scheidemannstraße und die Paul-Löbe-Allee ziehen.