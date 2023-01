Verkauf von Geflügelfleisch in Marktwagen verboten

Bernburg - Der Salzlandkreis hat den Verkauf von Geflügelprodukten in Marktwagen untersagt. Grund ist der Schutz vor der Ausbreitung der Geflügelpest. Die Krankheit war in einem Zuchtbestand in Biendorf amtlich festgestellt worden, wie ein Sprecher des Landkreises am Montag mitteilte. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Viruserkrankung, die für Hausgeflügel hochansteckend ist. Zum Schutz vor Infektionen verbot der Kreis auch Geflügelausstellungen.