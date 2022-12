Verirrte Radfahrerin aus Graben gerettet

Moormerland - Die Feuerwehr in Moormerland im Landkreis Leer hat eine in einen Graben gefallene Fahrradfahrerin gerettet. Die Frau sei mit ihrem Rad am Mittwoch auf einem wenig befahrenen Feldweg unterwegs gewesen, als sie in einen Graben neben dem Weg stürzte, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Zwar setzte sie noch einen Notruf ab, konnte aber nicht genau beschreiben, wo sie sich befand. Ein Rettungswagen konnte die Frau so nicht finden. Erst eine Suchmannschaft der Feuerwehr entdeckte die Frau schließlich rund eine dreiviertel Stunde nach dem Unfall und befreite sie aus dem Graben. Mit einer leichten Unterkühlung kam sie am Mittwochabend in ein Krankenhaus.