Verfolgungsjagd: Polizist schwer verletzt

Erfurt - Bei einer Verfolgungsjagd von zwei Männern ist ein Polizist am Montagmorgen in Erfurt von einem Moped mitgeschleift worden. Der Beamte wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten die beiden mutmaßlichen Täter zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Mithilfe eines Polizeihubschraubers sei es schließlich gelungen die beiden Männer im Alter von 31 und 39 Jahren zu stellen. Dabei wurden Diebesgut sowie das Werkzeug zum Aufbrechen des Zigarettenautomaten entdeckt. Das Moped sollen die beiden Tatverdächtigen zuvor in Arnstadt im Ilm-Kreis gestohlen haben.