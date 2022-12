Verfolgungsjagd mit Polizei: Auto fährt gegen Ampel

Berlin - Ein Autofahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert, ist nach einem Unfall zu Fuß geflohen - aber geschnappt worden. Verkehrspolizisten wollten den Mietwagen am Samstagabend in Westend an der Kreuzung Heerstraße/Am Postfenn kontrollieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 27-Jährige gab jedoch Gas, die Beamten folgten ihn.

An der Flatowallee wendete er und raste demnach mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts. Er soll mehrere rote Ampeln ignoriert und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. An der Pichelsdorfer Straße in Spandau krachte der Wagen schließlich gegen einen Ampelmast. Der Mann floh zu Fuß. Eine Polizistin außer Dienst bekam den Unfall mit und hielt den Mann am Tharsanderweg fest.

Die Beamten brachten ihn mit Unfallverletzungen ins Krankenhaus und stellten das demolierte Auto sicher.