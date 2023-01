Verdiente Thüringer werden mit Verdienstorden gewürdigt

Erfurt - Fünf Thüringer werden in der kommenden Woche mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt. Die Auszeichnung gehe an Heinrich von Berlepsch aus Meiningen, Jürgen Dawo aus Hörselberg-Hainich, Elke Holzapfel aus Mühlhausen, Gottfried Hunold aus Breitenworbis und Thomas Seidel aus Weimar, wie die Staatskanzlei am Freitag in Erfurt mitteilte. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werde die Ehrung im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am kommenden Mittwoch im Augustinerkloster vornehmen.