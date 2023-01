Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen in Kindergärten

Erfurt - Die Gewerkschaft Verdi hat bessere Arbeitsbedingungen in Thüringer Kindergärten angemahnt. „Wenn nicht kurzfristig die Arbeitsbedingungen in den Kindergärten erheblich verbessert werden, dann drohen Verkürzungen der Öffnungszeiten bis hin zu Schließungen von Kindergärten und Gefährdungen der Kinder“, sagte die Geschäftsführerin von Verdi Thüringen, Corinna Hersel, am Donnerstag laut einer Mitteilung. So sei eine „erhebliche Verbesserung des Personalschlüssels“ längst überfällig, ebenso wie eine Entlohnung des gesamten Personals nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und eine Ausbildung ohne Schulgebühren für die angehenden Erzieherinnen und Erzieher.

In Thüringen wird derzeit über eine Änderung des Kindergartengesetzes diskutiert, Vorschläge dazu befinden sich bereits im parlamentarischen Verfahren. „Mit der kleinen Novelle, die derzeit im Landtag liegt, setzen wir dringend nötige Schritte um: wir verstetigen die Praxisintegrierte Ausbildung PiA und passen die Rechtslage an tarifliche Änderungen an“, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage.

Verdi begrüßte die Schritte, hält sie aber zugleich nicht für ausreichend, etwa im Hinblick auf den Personalschlüssel. Nach Angaben des Bildungsministeriums wird auch eine mögliche Anhebung des Personalschlüssels innerhalb von Rot-Rot-Grün diskutiert.