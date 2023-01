Verbraucherpreise stiegen im Vorjahr um 8,3 Prozent

Ein zerknitterter Kassenzettel liegt in einem Einkaufswagen.

Erfurt - Die Verbraucherpreise in Thüringen sind im Vorjahr um 8,3 Prozent gestiegen. Der Durchschnittswert der Inflationsrate des vergangenen Jahres erreichte somit seinen Höchstwert der vergangenen 28 Jahre, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. 2021 hatte die Jahresteuerungsrate noch 3,2 Prozent betragen. Für die Entwicklung verantwortlich waren insbesondere die Preissteigerungen für Energieprodukte (35,4 Prozent), Kraftstoff (26,1 Prozent) und Nahrungsmittel (13,7 Prozent).