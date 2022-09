Verbio beendet Geschäftsjahr mit Rekordwerten

Leipzig - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Rekordwerte erzielt. In den zwölf Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum um 77 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Verbio profitierte dabei von höheren Preisen für Biodiesel und Bioethanol. Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon 503,3 Millionen Euro übrig, was etwa dreimal so viel ist wie im Geschäftsjahr zuvor.