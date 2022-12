Verabredung zum Mord? Zwei Berliner vor Gericht

Berlin - Gegen zwei Berliner hat ein Prozess wegen Verabredung zu einem Mord begonnen. Die 24- und 40-Jährigen sollen sich bewaffnet auf die Lauer gelegt haben, um im Auftrag eines Drogenhändlers einen Mann zu töten. Die Aktion sei laut Anklage schließlich als zu riskant abgeblasen worden. Einer der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Montag vor dem Berliner Landgericht, rechtlich habe ein Rücktritt von einer Verabredung stattgefunden. Es sei damit ein nicht strafbares Verhalten.

Die Angeklagten und weitere Männer sollten laut Staatsanwaltschaft im Auftrag eines Drogendealers handeln, der sich wegen eines fehlgeschlagenen Rauschgiftgeschäfts um 650.000 Euro betrogen fühlte. Im April 2020 seien Absprachen über den Messengerdienst Encrochat erfolgt. So habe der 24-Jährige mitgeteilt, „vier Waffen - am besten mit Schalldämpfer“ würden benötigt.

Mit der „Zielperson“ sollte laut Anklage ein Drogengeschäft in der Nähe von Halle (Saale) vereinbart werden, um den Mann so in eine Falle zu locken. Dieser sei allerdings nicht allein erschienen. Eine Tatausführung „erschien nicht mehr umsetzbar“, so die Anklage.

Die Angeklagten sollen selbst in Drogengeschäften via Encrochat verstrickt gewesen sein. Gegen den 24-Jährigen ergingen im vergangenen Mai elf Jahre Haft. Diese Strafe ist noch nicht rechtskräftig. Der 40-Jährige verbüßt eine Strafe von sechs Jahren und zwei Monaten.

Der 24-Jährige erklärte über seinen Verteidiger, er habe damals das Leben eines Gangsters führen wollen. Vieles sei „Gerede“ gewesen. Dass der Mann erschossen werden sollte, sei eine Option gewesen. Die Entscheidung habe beim Auftraggeber gelegen. Man habe auch ein Verprügeln in Erwägung gezogen. Nach ein paar Tagen seien die Überlegungen zur Tötung beendet gewesen.

Die Kryptierungssoftware der Firma Encrochat galt zunächst als nicht entschlüsselbar und war deshalb bei Kriminellen sehr beliebt. Der Polizei in Frankreich und den Niederlanden allerdings gelang es im Frühjahr 2020, die Software zu knacken. Millionen geheimer Daten wurden damals abgeschöpft. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen in ganz Europa. Der Prozess wird am 15. Dezember fortgesetzt.