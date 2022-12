Van stürzt Abhang hinunter: Fahrerin schwer verletzt

Treseburg - Auf glatter Straße ist am Freitagmorgen ein Van von der Fahrbahn abgekommen und einen Hang hinuntergefallen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Sie sei auf der Landstraße 93 in Richtung Treseburg (Landkreis Harz) gefahren, teilte die Polizei mit. In einer Kurve der schneeglatten Fahrbahn sei sie mit dem Wagen nach rechts abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Anschließend sei der Van circa 20 Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Dort prallte er den Angaben zufolge erneut gegen einen Baum. Die 44 Jahre alte Frau wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.