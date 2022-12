Urteil im Prozess um Manipulation an Bremsschläuchen

Lüneburg - Im Prozess um die Zerstörung von Bremsschläuchen an einem Auto vor der Jugendkammer des Landgerichts in Lüneburg werden für Donnerstag (9.30 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der 22 Jahre alte Angeklagte hatte zum Auftakt die Tat eingeräumt. Er habe sich zu der Tat hinreißen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gemeinsam mit seiner damaligen Freundin versuchten Mord an einem Abend im Juli 2021 an dem Ex-Stiefvater der 20-Jährigen vor.

Der junge Mann räumte ein, die Schläuche in Lüder im Landkreis Uelzen durchtrennt zu haben und als er entdeckt wurde, mit einem Messer auf das Gesicht des 43-Jährigen eingestochen zu haben. Der Mann hatte ihn im Carport entdeckt. Das erheblich verletzte Opfer sagte aus, immer noch unter den Nachwirkungen körperlich und psychisch zu leiden. Am Tag nach der Tat hätte er erstmals seit Monaten ein gerichtlich erstrittenes Besuchsrecht für seine drei Kinder aus der Ehe mit der Mutter der Angeklagten haben sollen.