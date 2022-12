Unterschiede zwischen Stadt und Land bei Erwerbstätigkeit

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Erwerbstätigen gesunken. Jedoch ist die Entwicklung regional unterschiedlich. 2021 wurden insgesamt etwa 993 100 Erwerbstätige und damit 0,1 Prozent weniger als 2020 gezählt, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Während Magdeburg (+0,6 Prozent) und Halle (+0,1 Prozent) einen Anstieg verzeichneten, ging die Zahl in Dessau-Roßlau um 0,3 Prozent zurück.

In der Fläche wiesen die Landkreise Börde (+1,2 Prozent) und der Burgenlandkreis (+1,1 Prozent) die höchsten Zuwächse an Erwerbstätigen auf. Die stärksten anteiligen Verluste verzeichneten der Salzlandkreis (-1,3 Prozent) sowie die Landkreise Harz, Wittenberg und Mansfeld-Südharz (jeweils -1,2 Prozent). 2021 waren im Schnitt 72,4 Prozent der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt in Dienstleistungsbereichen beschäftigt.