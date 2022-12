Unternehmensinsolvenzen in Sachsen-Anhalt ziehen wieder an

Magdeburg - Trotz Corona-Krise sind die Unternehmensinsolvenzen in Sachsen-Anhalt auch dank staatlicher Hilfe lange Zeit verhältnismäßig niedrig gewesen - doch dieser Trend scheint sich du drehen. Die Zahl der insolventen Firmen im Land hat sich in diesem Jahr wieder erhöht, wie aus einer Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, die diese am Dienstag veröffentlichte. Demnach kamen in Sachsen-Anhalt auf 10.000 Unternehmen 55 Insolvenzen und damit sechs mehr als im Jahr davor.

„Die staatlichen Hilfsmaßnahmen verhinderten in den letzten Jahren einen Anstieg der Insolvenzzahlen“, teilte Creditreform mit. „Und mehr noch: Sie führten zu einem paradoxen Rückgang der Fälle.“ Die Energiekrise könne nun dafür sorgen, dass sich diese Zahlen wieder normalisierten. Creditreform hatte immer wieder davor gewarnt, dass durch die Hilfen des Staates „Zombie-Unternehmen“ künstlich am Leben gehalten würden.

Bundesweit rechnet die Wirtschaftsauskunftei erstmals wieder mit einer steigenden Zahl an Firmenpleiten seit der Wirtschaftskrise 2009. Rund 14.700 Unternehmen werden nach Schätzung von Creditreform bis zum Ende des laufenden Jahres den Gang zum Insolvenzgericht angetreten haben. Das wären nach Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei etwa vier Prozent mehr als 2021.