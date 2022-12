Universitätsbibliothek Leipzig erstmals von Chefin geleitet

Leipzig - Die Universitätsbibliothek Leipzig wird zum ersten Mal in ihrer jahrhundertelangen Geschichte von einer Frau geführt. Anne Lipp (54) wird an diesem Freitag (9. Dezember) feierlich in ihr Amt als Direktorin eingeführt, wie die Universität Leipzig am Dienstag mitteilte. Die Arbeit hatte die 54-Jährige schon im November begonnen. Lipp folgt auf Ulrich Johannes Schneider, der im März diesen Jahres in Ruhestand gegangen war. Die Universitätsbibliothek Leipzig wurde 1543 gegründet.