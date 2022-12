Union Halle-Neustadt gewinnt bei Waiblingen mit 34:22

Waiblingen - Die Bundesliga-Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben sich im Kampf gegen den Abstieg Luft verschafft. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Schneider behielten am Samstag beim sieglosen Schlusslicht VfL Waiblingen mit 34:22 (15:12) die Oberhand. Durch den zweiten Erfolg in Serie haben die Hallenserinnen den Anschluss ans Mittelfeld geschafft und sind in der Tabelle vom elften auf den neunten Platz geklettert. Den größten Anteil am ersten Auswärtssieg der Saison hatten Cecile Woller (8), Helena Mikkelsen (5), Madeleine Östlund, Edita Nukovic (je 4) und Julia Niewiadomska (4/3). Für Waiblingen erzielten Vanessa Nagler (5) und Emma Hertha (je 4) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen nutzten die Nervosität der Gastgeberinnen in der Anfangsphase eiskalt aus und zogen schnell auf 6:2 (13.) davon. Diesen Vorsprung verteidigte der SV Union bis zum Seitenwechsel souverän. Nach dem Wiederanpfiff verkürzte Waiblingen sofort auf 14:15 (32.), doch mit einem 10:2-Lauf auf 25:16 (47.) bog Halle endgültig auf die Siegerstraße ein. In der Schlussphase brachen die Gastgeberinnen dann völlig ein.