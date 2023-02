Halle - Frauen-Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat sich von Trainerin Katrin Schneider getrennt. Wie der Verein aus Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte, wird Schneider die anhaltende Niederlagenserie der Mannschaft angelastet. „Die Saisonziele der Mannschaft und des Vereins drohen deutlich verfehlt zu werden. Der Abstieg ist nicht mehr auszuschließen. Dieser Trend soll aufgehalten und umgekehrt werden“, heißt es in der Mitteilung. Bis zur Verpflichtung eines neuen Trainers übernimmt der Sportdirektor Jan-Henning Himborn die Betreuung der Mannschaft in Doppelfunktion.

Schneider war im Frühjahr 2021 von Göppingen nach Halle gewechselt und hatte am 1. Juli desselben Jahres die Cheftrainer-Funktion übernommen. In der folgenden Saison führte sie das Team auf Rang acht. Nach einem personellen Umbruch vor der laufenden Saison stellte sich nicht der erhoffte sportliche Erfolg ein. Nach der klaren Niederlage am vergangenen Samstag in Neckarsulm finden sich die Hallenserinnen auf Rang zwölf wieder mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Bereits zum Jahreswechsel hatte der Verein der Trainerin mitgeteilt, dass sie nicht über das Saisonende hinaus im Amt bleiben werde.